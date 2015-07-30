Más de 6 billones de pesos vendió el Grupo Éxito en primer semestre de 2015

Durante el primer semestre de este año, el Grupo Éxito registró ingresos por más de 6 billones de pesos y un crecimiento en la utilidad operacional de un 15.8 por ciento, reveló el Presidente de la compañía, Carlos Mario Giraldo Moreno

El Grupo Éxito además logró una utilidad neta por 229 mil millones de pesos, lo cual representa un crecimiento de un 19.6 por ciento

"Si se observa, el segundo trimestre la utilidad neta tuvo un crecimiento del 71.3 por ciento, fruto de las eficiencias operacionales y la contribución de otros ingresos no recurrentes por la venta de las droguerías Cafam", explicó Carlos Mario Giraldo Moreno

El Ebitda del segundo trimestre creció 22.2 por ciento, alcanzó 210 mil millones, con margen del 7.1 por ciento, mientras que para el primer semestre había aumentado 14.1 por ciento para un total de 389 mil millones

Reiteró que el Grupo Éxito avanza en la expansión a otros países como ocurrió con la adquisición de tiendas en Brasil, Argentina y Uruguay

"El Grupo Éxito llegará a dos nuevos países, gracias a que dimos un salto y adquirimos el 50 por ciento de los derechos de voto de GPA (Grupo Pao de Azúcar) en Brasil y el 100 por ciento de Libertad en Argentina", dijo el Presidente del Grupo Éxito, Carlos Mario Giraldo

Destacó que con estas nuevas adquisiciones, el Grupo Éxito se consolida en Colombia, Brasil y Uruguay