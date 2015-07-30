Colombiamoda: portugueses buscan con calzados ampliar mercado en Colombia

Paulo Monsalves, director de Appicas, el gremio que agrupa a las empresas de sector calzado y marroquinería, dijo que buscan ampliar las exportaciones de artículos para el mercado en Colombia

La expectativa de los empresarios ibéricos da para suponer que este año estarían alcanzando expectativas en negocios, con las exportaciones para Colombia, cercanas a los 7 millones de dólares

"América Latina y en especial, es un mercado nuevo para nosotros. Es la segunda vez que estamos aquí en Colombiamoda. La verdad es que empezamos muy bien, porque en el único año las exportaciones para Colombia son de 6, 5 millones de dólares. Este año la exportación está aumentando 145 por ciento", comentó el empresario a Caracol Radio

La apuesta es por el calzado casual, deportivo y con valor agregado que pueda competir con la industria nacional, agregó el empresario de Portugal, quien llegó a la feria Colombiamoda, de Medellín, con 15 empresas de ese país

"Estamos apostando por calzado de alta calidad, diseño, muy buenos acabados, calzado que va a sorprender, distinto al que vosotros tienen, porque es un mercado muy grande", puntualizó

Portugal exporta el 98 por ciento de su producción del calzado a 53 países

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