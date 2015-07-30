Grupo Éxito entra al mercado del retail en Brasil y Argentina

El balance del primer semestre del año para el Grupo Éxito llega con acuerdos para transacciones importantes que permitirán su expansión en Suramérica y convertirse en líder del mercado retail en esta zona del continente

“Los servicios de la Compañía llegarán a una población de más de 280 millones de habitantes en las economías más importantes del continente y el Grupo Éxito quedará bien posicionado para aprovechar las oportunidades futuras de crecimiento y consolidación regional. Esta plataforma se basa en una combinación única de países, formatos y competencias”, detalló el Grupo Éxito

Según la compañía, mediante acuerdo firmado con la empresa Casino podrá hacer una transacción por 1.826 millones de dólares para comprar el 50 por ciento de los derechos de voto de GPA, Grupo Pão de Açúcar de Brasil y el 100 por ciento de Libertad en Argentina

El Grupo brasilero tiene 2.143 tiendas, es el número uno en alimentos y el segundo de ese país en comercio electrónico, y sus ventas el año pasado alcanzaron los 27,8 billones de dólares

Por su parte Libertad en Argentina con 27 puntos de venta logró ingresos en 2014 por 495 millones de dólares, además es el retailer líder de alimentos en la región de Córdoba

El Grupo Éxito espera consolidar sus ingresos con ventas que superen los 33 mil millones de dólares en Brasil, Argentina, Colombia y Uruguay convirtiéndose en el líder del sur de continente americano y con un 75% de cobertura en la región

"Nos apasiona el reto de convertirnos en el retail más grande de Suramérica y trabajaremos para alcanzar los resultados propuestos y continuar nuestra expansión. El cliente seguirá siendo el centro de la Organización en cada país en el que operemos", manifestó Carlos Mario Giraldo Moreno, Presidente Director General Grupo Éxito

Grupo Éxito financiará la millonaria transacción con el excedente de caja y crédito de la banda nacional e internacional

En la asamblea de accionistas el 18 de agosto de 2015 se aprobará la ejecución de la transacción que se espera sea completada a finales del mismo mes