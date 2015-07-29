Alcaldía de Medellín mantiene la prohibición del parrilleros en moto

La Alcaldía de Medellín confirmó hoy que no ha recibido la correspondiente notificación del fallo del Tribunal Administrativo de Antioquia que declaró la nulidad del Decreto de la Alcaldía de Medellín que prohíbe la circulación de motocicletas con parrillero hombre en la ciudad

De acuerdo con la Alcaldía, mientras no exista notificación de esta determinación judicial permanecerá en firma el decreto de la administración, expedido en julio de 2013, que prohíbe esa circulación de los acompañantes en las motocicletas.- En un comunicado enviado en cuanto se conoció la decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia ratificado el fallo del Juzgado Cuarto Administrativo, el gobierno municipal se declara respetuoso de las sentencias y decisiones de los jueces, pero también anuncia que su equipo de juristas lo examinará para tomar las decisiones correspondiente.- También insiste en considerar “que la medida de restricción del parrillero acompañante masculino es necesaria y ha sido eficaz en la reducción de conductas delictivas

El siguiente es el comunicado a la opinión pública: La Alcaldía de Medellín se permite informar a la opinión pública que:A la fecha el Municipio de Medellín no ha sido notificado de manera oficial por parte del Tribunal Administrativo de Antioquia sobre el recurso de apelación interpuesto contra el fallo que declaró la nulidad del Decreto N° 1369 del 19 de julio de 2013, por medio del cual se prorrogó la medida de restricción de parrillero acompañante masculino en la ciudad. . Somos respetuosos de la institucionalidad y conforme a esta, de las decisiones de los Honorables Jueces y Tribunales de la República. Una vez se notifique de manera formal la referida sentencia realizaremos el respectivo análisis jurídico para su cumplimiento. Consideramos que la medida de restricción del parrillero acompañante masculino es necesaria y ha sido eficaz en la reducción de conductas delictivas. Hasta tanto no se realice la notificación judicial referida, la decisión judicial quede en firme y se efectúe el análisis respectivo, el Decreto que regula la restricción tratada continuará vigente y se seguirá aplicando