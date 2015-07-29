Una semana después, los trabajadores de la salud en Antioquia volvieron a las calles para protestar por la grave crisis financiera que padecen los hospitales públicos y privados de esta región, algunos de los cuales ya acusan carencia de medicamentos y otros suministros básicos.- Insistieron en que se acrecienta la cartera de los centros médicos debido a la demora en los pagos de las obligaciones por las Entidades Prestadoras de Salud EPS y del propio Estado.- El presidente de la Asociación Médica de Antioquia, Asmedas, Germán Reyes Forero, reiteró que los ofrecimientos del gobierno nacional por 1.5 billones son insuficientes y que los proveedores en hospitales como el de Turbo y Puerto Berrío no volvieron a entregar los suministros

“El ministro sigue diciendo cosas que no son ciertas y que no son adecuadas, por ejemplo los 1.5 billones de pesos no son suficiente dinero para el sector, anunció una reforma tributaria, tampoco es solución, porque eso es una carga para la población. Seguimos creyendo que la intermediación financiera de las EPS sigue siendo ineficiente, innecesaria y corrupta, hay que promover una reforma estructural. Nos preocupa que las EPS dicen que no van a pagar, que no tienen cómo pagar. Ya lo dijo el presidente de las EPS, es un anuncio fatal para el sistema”, explicó el médico Reyes Forero

Enfatizó que no es sólo la falta de suministros, también las condiciones laborales del personal que en algunos hospitales no reciben salarios desde hace varios meses

Uno de los puntos de protesta principal en Medellín fue el cruce de la calle Barranquilla con la carrera Carabobo, donde se reunieron los trabajadores de la IPS Universitaria y Hospital San Vicente Fundación y estudiante de Medicina de la Universidad de Antioquia

El gerente de contratación de la IPS Universitaria, Juan Edgar Marín, consideró necesario que el gobierno nacional garantice el giro de los recursos para el funcionamiento de los hospitales y que el resto de la deuda pueda ser pagada en un tiempo prudente

“Los recursos, muy a pesar de que estamos a fin de mes, (los recursos) no llegan a nuestros hospitales. El gobierno ha hecho unos anuncios que son importantes pero que no son suficientes para la crisis. Del miércoles a hoy hubo anuncios graves con las EPS liquidadas, que el gobierno no va a pagar lo que deben, ¿quién nos va a pagar esos servicios de salud que ya les prestamos a los usuarios afiliados a estas EPS liquidadas?”, declaró el funcionario de la IPS

Según los voceros de los empleados del sector salud, en Antioquia los hospitales siguen prestando los servicios, pero que a medida de que no haya suministros se van a ir cerrando paulatinamente.