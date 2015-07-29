Tribunal tumba medida de prohibición de parrillero hombre en Medellín

Como ocurrió en el municipio de Sabaneta, el Tribunal Administrativo de Antioquia ratificó el fallo proferido por el Juzgado Cuarto Administrativo, que declaró la nulidad del Decreto de la Alcaldía de Medellín que prohíba la circulación de motocicletas con parrillero hombre en la ciudad

Entre las causas por las cuales se adoptó la decisión judicial de segunda instancia, el Tribunal destaca que esta medida restrictiva no ha contribuido a mejorar la seguridad y el orden público de Medellín

El fallo conocido este miércoles señala: “el Decreto demandado no resulta ser proporcional ni razonable, como se pretende mostrar en el recurso de apelación, además porque no recae específicamente contra el perturbador del orden público, sino que afecta derechos de quienes ejercen legalmente sus libertades, por lo que en este sentido no le asiste razón al recurrente (a la Alcaldía), al indicar que la medida es idónea, razonable y proporcional”

Según la decisión de una Sala del Tribunal Administrativo de Antioquia, la prohibición que fue decretada y anunciada el 30 de noviembre de 2012 es desproporcionada frente a los derechos fundamentales y constitucionales que la libre circulación

En otro aparte del texto advierte: “el derecho del gran número de personas que se desplazan como acompañante en una motocicleta y que lo hacen sin el ánimo de cometer algún ilícito no puede verse afectado por el hecho de que algunas personas utilicen este medio para fines delictivos”

Aunque el gobierno de Medellín no ha sido notificado del fallo, esta medida sería definitiva y de ejecutoria inmediata