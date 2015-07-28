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31 jul 2026 Actualizado 13:38

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Corporación Mundial de la Mujer lleva propuestas a Colombiamoda 2015

Llevará una propuesta denominada CO-lecciones de Vida, con las creaciones de 13 microempresarios.

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En la celebración de sus 30 años, la Corporación Mundial de la Mujer participará nuevamente de Colombiamoda con sus microempresarios, estrenando imagen y buscando fortalecer el mercado nacional y posicionarse en el internacional

 Ya son más de 800 iniciativas de empresa, con alrededor de 7 mil referencias en diferentes categorías: alimentos, artesanías, accesorios personales, bisutería, cuero y marroquinería, decoración hogar, infantil, impresos y joyería

 CO-lecciones de Vida, la muestra que trae a Colombiamoda es la co-creación de 13 micro empresarios, quienes unieron sus artes, materiales y técnicas tradicionales colombianas y las mezclaron con extranjeras, dando como resultado, piezas de arte únicas y vanguardistas de hogar y vestuario

 La Corporación ha hecho que los más de 800 afiliados, en su mayoría cabezas de hogar, se formen para innovar, logrando así convertir sus artes, ocupaciones u oficios, en empresas con alto potencial

 Entre las piezas elaboradas están molas en contraste con textiles teñidos a mano con técnicas de la India; el trabajo de la talla de la madera junto a la aplicación de una técnica europea como es el mosaico; tejido en chaquiras y mostacillas junto al tejido en caña flecha y la impresión y sublimación de arte natural frente al arte impresionista, una colección de productos únicos y diferentes, con un factor en común: hecho a mano, que se podrán apreciar en el pabellón azul, stand 322

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