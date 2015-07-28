Corporación Mundial de la Mujer lleva propuestas a Colombiamoda 2015
Llevará una propuesta denominada CO-lecciones de Vida, con las creaciones de 13 microempresarios.
En la celebración de sus 30 años, la Corporación Mundial de la Mujer participará nuevamente de Colombiamoda con sus microempresarios, estrenando imagen y buscando fortalecer el mercado nacional y posicionarse en el internacional
Ya son más de 800 iniciativas de empresa, con alrededor de 7 mil referencias en diferentes categorías: alimentos, artesanías, accesorios personales, bisutería, cuero y marroquinería, decoración hogar, infantil, impresos y joyería
CO-lecciones de Vida, la muestra que trae a Colombiamoda es la co-creación de 13 micro empresarios, quienes unieron sus artes, materiales y técnicas tradicionales colombianas y las mezclaron con extranjeras, dando como resultado, piezas de arte únicas y vanguardistas de hogar y vestuario
La Corporación ha hecho que los más de 800 afiliados, en su mayoría cabezas de hogar, se formen para innovar, logrando así convertir sus artes, ocupaciones u oficios, en empresas con alto potencial
Entre las piezas elaboradas están molas en contraste con textiles teñidos a mano con técnicas de la India; el trabajo de la talla de la madera junto a la aplicación de una técnica europea como es el mosaico; tejido en chaquiras y mostacillas junto al tejido en caña flecha y la impresión y sublimación de arte natural frente al arte impresionista, una colección de productos únicos y diferentes, con un factor en común: hecho a mano, que se podrán apreciar en el pabellón azul, stand 322