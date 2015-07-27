Miss Universo Paulina Vega, desfilará este martes en Colombiamoda

Este martes llega a Medellín desde New York Paulina Vega, la Miss Universo colombiana, que por primera hará parte de uno de los 30 desfiles en la feria de moda más importante de América latina, Colombiamoda

Paulina hará parte del desfile de Falabella este martes a las seis de la tarde en plaza mayor, en una pasarela que pretende destacar las tendencias de los años 70 y el renacimiento para la temporada otoño – invierno

Caracol Radio conoció que la Miss Universo tendrá tres salidas de las 30 que harán las 27 modelos y lucirá tres trajes en los que se destacan prendas en gamusa, además con cuello alto, flecos y botones grandes

“Ella está muy contenta de venir, ella está muy contenta de desfilar y de estar unos días en Colombia, ella llega el día de la pasarela y tiene 3 salidas puntuales y estamos muy contentos de tenerla aquí, va tener tres looks en los cuales dos son de la tendencia de los años 70 y uno más de la tendencia de renacimiento”, detalló Nicole Kabierschke, pro manager de marketing de Falabella

Paulina Vega tendrá un camerino exclusivo para su preparación del desfile, más de 20 personas trabajarán de su lado

La pasarela la compartirá con 27 modelos colombianas, entre ellas, María Victoria Montoya Maya, más conocida como la Toya Montoya y Julieta Piñeres

Según los organizadores del desfile, Paulina solo estará visitando la ciudad de Medellín, tendrá algunos compromisos privados y no destinará espacio para la prensa.