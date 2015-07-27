MinInterior presidirá inicio de excavaciones en la comuna 13, Medellín

El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, presidirá el acto de memoria en homenaje a las víctimas de desaparición forzada en la Comuna 13 de Medellín y a sus familiares, en el marco de garantías de no repetición

Este evento de carácter simbólico denominado “Escarbando la verdad, desenterrando la justicia”, se realizará a las 9 de la mañana en el sector La Arenera, en la zona de La Escombrera, con motivo del inicio de las excavaciones del proyecto de búsqueda de restos de personas desaparecidas, víctimas del conflicto armado urbano en la capital antioqueña

Así mismo, se llevará a cabo la firma del Plan Integral de Búsqueda, instrumento base para que la Fiscalía General de la Nación desarrolle esta diligencia judicial en la que es considerada por los expertos, como la fosa común urbana más grande del mundo

El apoyo del Ministerio del Interior a esta iniciativa, hace parte del trabajo Nación-territorio para la implementación de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, así como las medidas que contribuyan a la localización, identificación, inhumación en condiciones de dignidad y homenaje a las víctimas de desaparición forzada, ya que el proceso que se emprenderá en La Escombrera podrá ser ejemplo en otras zonas del país

Este acto liderado por la organización Mujeres Caminando por la Verdad, se realiza en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, la Alcaldía de Medellín, el Museo Casa de la Memoria y la Unidad para la Atención y Reparación a las Víctimas. En el acto también participará el Padre Javier Giraldo, defensor de Derechos Humanos, quien presidirá el acto religioso y hará una reflexión sobre el significado de este proceso

El inicio de las excavaciones supone un paso hacia el esclarecimiento de la sistemática violación a los derechos humanos en el sector y el restablecimiento de los derechos a la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición

A las 7:30 de la mañana, saldrán buses hacia el lugar desde el Museo Casa de la Memoria y el Parque Biblioteca San Javier.