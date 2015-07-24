Fedequinos no respalda protestas con cabalgatas ilegales en Medellín

El Presidente Ejecutivo de la Federación Colombiana de Asociaciones Equinas, Fedequinas, Alirio Galvis Castiblanco, lamentó la decisión que por segundo año priva a la Feria de las Flores de disfrutar la cabalgata, lo cual va contra una tradición que se considera parte de la cultura e idiosincrasia de nuestro país

El señor Galvis Castiblanco argumentó que mientras miles de extranjeros venían cada año a visitar nuestro país para apreciar las cabalgatas y el mundo entero nos reconocía por este tipo de espectáculos, hoy estamos eliminando una costumbre que ha sido heredada de generación en generación por las principales ciudades donde se celebran ferias y fiestas en el país

Recordó que desde cuando se organiza la cabalgata en Medellín, se han recaudado recursos por cerca de tres mil millones de pesos, destinados a más de 50 fundaciones que los han recibido como donación. Reconoció que se han presentado casos aislados de mal comportamiento por parte de los asistentes a la cabalgata, pero señaló que no se puede generalizar y dar como solución la terminación del espectáculo

Propuso el Presidente Ejecutivo de la Federación Colombiana de Asociaciones Equinas, que se busquen soluciones, que permitan continuar el retorno de la cabalgata y enfatizó que ni la Federación, ni Asocaba, ni Asdesillas respaldan protestas por las vías de hecho como pretende hacerlo un grupo de caballista, con una cabalgata hasta la sede de la alcaldía, en la semana anterior al inicio de la Feria de las Flores.