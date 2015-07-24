Fundación Las Américas, Clínica Las Américas y la francesa Misión de la Esperanza, adelantan la selección de los casos que pueden ser susceptibles de inclusión en la Octava versión de la Misión de la Esperanza los días 24, 25 y 26 de agosto del presente año

Las dos entidades convocaron a la comunidad de Medellín, y los demás municipios del departamento de Antioquia para que inscriban a los niños entre 0 y 16 años que padecen espasticidad o malformaciones congénitas de mano en la Fundación Las Américas

Los interesados en beneficiarse con esta misión humanitaria deben comunicarse para solicitar la cita de evaluación con el teléfono 3458464 y al correo electrónico fundacion@lasamericas.com.co y los casos serán evaluados hasta el sábado 1 de agosto

En esta versión de la Misión de la Esperanza se espera intervenir a 40 niños que por sus malformaciones en las manos tengan dificultades de integración social para estudiar, para alimentarse, para vestirse, entre otras.