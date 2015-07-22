Tenía que ser muy honesto con los dirigentes del Medellín: Mosquera

Luis Fernando Mosquera reconoció que no está físicamente para regresar a la alta competencia y les pidió a los dirigentes del Medellín un mes para terminar su reacondicionamiento

El volante que estaba vinculado con el Deportivo Cali pidió su salida para llegar al equipo que dirige Leonel Álvarez, técnico que conocer muy bien sus capacidades. “Tenía que ser muy honesto con los dirigentes, sabía que venía sin ritmo y sé que en Medellín me van a exigir y no estaba preparado para eso”, indicó el Mosquera

Una lesión en el tendón de Aquiles lo ha tenido alejado de las canchas por más de un año, pero Mosquera de 28 años desea volver a jugar y por eso trabaja intensamente en su readaptación

“Les pedí un mes trabajo para ponerme a punto y si llega la oportunidad cuando abran las inscripciones espero estar con el equipo para darlo todo”, señalo el volante

El último partido de Luis Fernando Mosquera fue el 8 de febrero del 2015, ante La Equidad por la Liga Águila.