Exhuman siete víctimas de paramilitares en una finca de San Pedro de Urabá

Los restos óseos de siete víctimas del grupo paramilitar del Bloque Casa Castaño, fueron exhumados en zona rural del municipio de San Pedro de Urabá, en Antioquia

La diligencia estuvo a cargo de un Fiscal de Exhumaciones de la Dirección Nacional de Justicia Transicional. Los restos, aún sin identificar, fueron recuperados en la finca La 35, corregimiento El Tomate del municipio

Según el ente acusador, las víctimas podrían ser habitantes de la zona y las cuales habrían sido asesinadas por el grupo de autodefensas en el año 2005

Los cuerpos fueron enviados al Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Medellín para su plena identificación

Las diligencias judiciales fueron apoyadas por servidores de criminalística del CTI Seccional Medellín y la seguridad estuvo a cargo del GOES de la Policía Nacional de Urabá y tropas del Batallón Vélez de la Brigada XVII del Ejército Nacional