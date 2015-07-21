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31 jul 2026 Actualizado 13:28

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Justicia

Exhuman siete víctimas de paramilitares en una finca de San Pedro de Urabá

Las exhumaciones, de restos aún sin identificar, se hicieron en la finca La 35, corregimiento El Tomate del municipio.

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Los restos óseos de siete víctimas del grupo paramilitar del Bloque Casa Castaño, fueron exhumados en zona rural del municipio de San Pedro de Urabá, en Antioquia

 La diligencia estuvo a cargo de un Fiscal de Exhumaciones de la Dirección Nacional de Justicia Transicional. Los restos, aún sin identificar, fueron recuperados en la finca La 35, corregimiento El Tomate del municipio

 Según el ente acusador, las víctimas podrían ser habitantes de la zona y las cuales habrían sido asesinadas por el grupo de autodefensas en el año 2005

 Los cuerpos fueron enviados al Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Medellín para su plena identificación

 Las diligencias judiciales fueron apoyadas por servidores de criminalística del CTI  Seccional Medellín y la seguridad estuvo a cargo del GOES de la Policía Nacional de Urabá y tropas del Batallón Vélez de la Brigada XVII del Ejército Nacional

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