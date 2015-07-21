Dos meses después, aún quedan 13 personas desaparecidas en Salgar

Después de cumplirse dos meses, el pasado fin de semana, de la tragedia en municipio de Salgar, suroeste de Antioquia, donde el desbordamiento de la quebrada la Liboriana causó la muerte a 97 personas y dejó unas 300 familias damnificados, las autoridades reportaron que 13 personas permanecen desaparecidas

La directora del Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres Dapard, María Inés Cardona Franco, explicó que es indeterminado el número de restos humanos que hay en la sede de medicina legal en Medellín, pero que indiferentemente a esto, no se pudo hallar todos los restos humanos

"En estos momentos, el reporte que tenemos de personas desaparecidas asciende a trece y en Medicina Legal todavía continúan restos humanos sin identificar. No quisiera dar una cifra (número de restos humanos en Medicina Legal) porque no se sabe si son de la misma persona o no, entonces pues solamente prefiero hablar de que todavía se encuentran algunos restos humanos pero que no superan los diez", explicó Cardona Franco

En el municipio, especialmente en el corregimiento La Margarita, donde vivían la mayoría de víctimas y damnificados, avanzan las obras de reconstrucción y reubicación