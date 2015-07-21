El jueves cierran oreja de Avenida 33 oriente-occidente con Autopista Sur

Por las obras de Parques del Río que se están ejecutando en el costado occidental del sistema vial, desde el próximo jueves 23 de julio, estará cerrado la oreja que permitía el acceso de los vehículos que venían de oriente a occidente por la Avenida 33 hacía la Autopista Sur

Este cierre se mantendrá hasta que se terminen las obras del parque metropolitano y se debe al avance que ya tiene el megaproyecto

Los vehículos que vienen desde el oriente por la avenida Las Palmas y quieren desplazarse hasta la Autopista Sur, deberán tomar la triada (calle 38) y continuar hacia el sur por Carabobo (carrera 52) o por Bolívar (carrera 51) hasta la Avenida Industriales donde continúan por el puente de la calle 30 para empalmar con la Autopista Sur

Para los vehículos que vienen desde el oriente por la Avenida 33 tiene dos opciones, retornar en la Glorieta de Exposiciones hasta Carabobo (carrera 52) o por Bolívar (carrera 51) hasta la Avenida Industriales donde continúan por el puente de la calle 30 para empalmar con la Autopista Sur; o llegar al puente de la Avenida 33 sobre el río, continuar hasta Bulerías y retornar por la Avenida 33 en sentido occidente – oriente