Las redes sociales se han convertido en la plataforma en la que las grandes marcas han difundido su logo junto a diferentes frases publicitarias que hacen alusión a la mordida que le dio el uruguayo Luis Suárez al jugador italianio Giorgio Chiellini durante un partido del Mundial de Brasil

La marca de chicles Trident publicó un trino que decía “Mastica Trident, no jugadores de fútbol”, mientras que desde la cuenta de Snickers, que ha basado sus últimas campañas en los efectos que genera el hambre, le escribieron directamente al jugador un mensaje que decía “Hey Luis Suárez, la próxima vez que tengas hambre solo tienes que comer una Snickers”

A esto se sumó la cervecería Bud Light que publicó una imagen de un hombre intentando abrir una botella con sus dientes y la acompañaron de la frase “relájate, están desenroscadas”

Varios mensajes similares fueron enviados a través de las cuentas de Listerine, JC Penney y la franquicia de McDonalds en Uruguay, y gran parte de estos dirigido directamente al jugador, pues fue un hecho que generó polémica pero también una oportunidad para ser ingeniosos y promocionar las marcas