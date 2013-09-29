Luis Suárez tenía hambre de gol, regresó después de diez fechas de sanción e hizo dos

El uruguayo Luis Suárez firmó su regreso a la Premier tras cumplir su larga sanción, con un doblete en Sunderland (1-3), que facilitó la cuarta victoria en la Liga del Liverpool

Suárez, que fue suspendido con diez encuentros por la Federación Inglesa tras propinar un mordisco al serbio Branislav Ivanovic en el encuentro entre el Liverpool y el Chelsea en la temporada pasada, volvió a la competición liguera tras finalizar su castigo

Luis Suárez, que volvió en la Copa de la Liga el pasado miércoles en el choque ante el Manchester United, tuvo un regreso triunfal en la Premier

El uruguayo sentenció la victoria ''red'', encarrilada con el tanto de Daniel Sturridge a centro de Steven Gerrard a la media hora

Sturridge, el más destacado del encuentro, participó en los tres goles. Sin embargo, Suárez le arrebató el protagonismo. Marcó el segundo poco antes del descanso, tras aprovechar un pase de Sturridge

La conexión funcionó en el tercer tanto del Liverpool, ya en el tramo final, cuando el Sunderland, colista, acosaba la meta visitante en busca del empate después de que el italiano Emanuele Giaccherini acortara distancias. Suárez finalizó un contraataque red para situar al Liverpool en la segunda plaza de la tabla, a dos puntos del Arsenal

Previamente, el Norwich había tomado aire al superar a domicilio al Stoke City gracias a un gol de Jonathan Howson, que culminó una jugada de Anthony Pilkington

.- Resultados de la 6a. jornada::Stoke 0 - Norwich 1Sunderland 1 - Liverpool 3. Sábado:Tottenham 1 - Chelsea 1Aston Villa 3 - Manchester City 2Fulham 1 - Cardiff 2Hull 1 - West Ham 0Manchester United 1 - West Bromwich 2Southampton 2 - Crystal Palace 0Swansea 1 - Arsenal 2.LunesEverton . - Newcastle .