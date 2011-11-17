Invierno cobra una nueva víctima en el país; van 97 fallecidos.

La Cruz Roja Colombiana reportó que el último caso mortal se presentó en el municipio de Córdoba en el departamento de Quindío

Según César Urueña, director del Socorro Nacional, el hecho se presentó debido al crecimiento de la quebrada Bella Vista, en la vereda Guayaquil, donde una mujer que pasaba por un puente colgante, fue arrastrada por la quebrada, que normalmente no presenta ningún evento, pero que posiblemente presentó un represamiento en su parte alta lo que habría producido un bombazo que cobro la vida de la mujer

Urueña además reportó que siguen aumentando las personas afectadas, el último reporte señala que son 323.567 personas, que corresponden a 67.778 familias. También dijo que hasta el momento se reportan 7 desaparecidos, 74 heridos, 97 fallecidos, 55.902 viviendas averiadas y 433 destruidas

Estas cifras conciernen a 546 eventos que se han presentado en el país, en 329 municipios en 27 departamentos

Según el funcionario del organismo de emergencia es necesario no confiarse en ninguna situación, “por más pequeño que llegase a ser, seguirá lloviendo y esto significa que se tiene que tener listos los planes de respuesta en cada seccional de la Cruz Roja en el país” dijo Urueña

Así mismo explicó que se trasladaron 600 mercados para ser entregados en los municipios de Caimito, Sucre y Doña Ana en el departamento de Sucre. En el último de estos municipios se desarrolla por parte de la Cruz Roja un programa de reubicación de 147 familias

Así mismo el Socorro Nacional envió mercados a Ibagué Tolima, donde se atenderán 100 familias y en La Dorada Caldas se mantiene monitoreo permanente.