Sancionan a juez que ordenó presunto embargo ilegal de cuentas en Corozal, Sucre.

El Consejo Superior de la Judicatura sancionó a un juez de Corozal que ordenó embargar las cuentas del municipio por más de 1.500 millones de pesos

Por 12 meses fue sancionado el juez promiscuo de Corozal, en el departamento de Sucre, Iván Francisco Daza Ramírez, por ordenar de manera ilegal el embargo de las cuentas del municipio por 1.504 millones de pesos. Así lo informó el presidente del Consejo Superior de la Judicatura, magistrado Henry Villarraga. "Por haber decretado medidas cautelares, embargando bienes inembargables del Estado; bienes del sistema o recursos del sistema general de participaciones, que según las normas que regulan la materia no podían ser embargados por este funcionario judicial", señaló. La queja contra el funcionario había sido interpuesta por la contralora general, Sandra Morelli, quien denunció que el juez había embargado estos dineros del municipio que deberían ser destinados a salud, educación y saneamiento básico y no para el favorecimiento de particulares