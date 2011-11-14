Daniella Álvarez, señorita Atlántico, nueva soberana nacional de la belleza

Daniella Margarita Álvarez Vásquez, Señorita Atlántico, fue elegida como la nueva soberana nacional de la Belleza y recibió el cetro y la corona de la saliente Catalina Robayo

Daniella estuvo en la lista de los expertos quienes la consideraron con los atributos para representar a Colombia en el certamen de Miss Universo

Como virreina quedó Melissa Varón de Magdalena, primera princesa Melina Ramírez del Valle, segunda princesa Laura Cantillo de Cartagena y tercera princesa la representante de Cundinamarca Thael Osorio

Daniella Margarita Álvarez Vásquez, nació en Barranquilla el 24 de mayo de 1988, Graduada de la Universidad del Norte de Barranquilla como Comunicadora Social y Periodista, además tiene una especialización en Comunicación Organizacional y Procesos Humanos

Daniella le da prioridad a su familia aunque no deja de lado sus retos y su esfuerzo por hacer las cosas bien, según ha dicho en los diálogos con la prensa y con el jurado que la acaba de elegir como Señorita Colombia

Estatura: 1.73 cmMedidas: 85-63-97Signo zodiacal: Géminis Catalina Robayo entrega la corona y le dice adiós a ser Señorita ColombiaEntregó la corona la actual señorita Colombia Catalina Robayo Vargas, una caleña de 22 años de edad que en el 2009 una tutela la dejó por fuera del certamen y el año pasado regresó para llevarse el titulo de la mujer más bella de Colombia

Aunque no tiene definido que va a hacer desde mañana, Catalina dejó su carrera de derecho en la Pontificia Universidad Javeriana de Cali, donde ya completó ocho semestres

Esta noche Catalina Robayo Vargas le dice adiós a 365 días en los que como ella manifestó, aprendió a ser una mujer más madura, más segura y con un sentido social mucho más grande, orgullosa de haber sido la reina de todos los colombianos

Se conoce la ganadora de concurso de Zapatilla Real en el Reinado de CartagenaLa representante del departamento del Cesar, María Laura Quintero Dangond, resulto ganadora del concurso de la Zapatilla Real, que premio a la reina que según el jurado luce mejor el calzado en pasarela

Las aspirantes al título de Señorita Colombia usaron sandalias y zapatos de tacón para convencer al jurado calificador

María Laura celebro cantando vallenatos

Minutos después los reporteros gráficos que cubren el certamen escogieron a la señorita Cartagena, Laura Marcela Cantillo Torres, como la candidata mas fotogénica del reinado

Esta noche será el destape real con el tradicional desfile en traje de baño en la piscina del hotel Hilton de Cartagena

Las reinas se destapan ante los cartagenerosLas 26 aspirantes al título de señorita Colombia tuvieron su primer destape ante el pueblo cartagenero que se congregó para apreciarlas en el tradicional desfile de balleneras que se hace a bordo de pequeños botes que recorren la Bahía de Cartagena

Pese a que se presagiaba mal tiempo, cientos de espontáneos ciudadanos se ubicaron en los muelles que bordean la zona de Castillogrande, para vitorear a sus favoritas, al son de música de gaitas, mucha espuma y licor. Por primera vez, las aspirantes lucieron en vestido de baño, trajes de dos piezas, lo que permitió ver más allá de sus rostros

Las costeñas: Cartagena, Sucre y San Andrés, fueron las que más las que se llevaron los aplausos al lucir cuerpos armoniosos y mostrase alegres. Pero Valle, premiada ya por su bello rostro, sigue siendo de lejos la que más suspiros arranca

Sin maquillaje, las aspirantes a Señorita Colombia se entrevistaron con el jurado calificadorLas 26 aspirantes al título de Señorita Colombia, tuvieron la entrevista privada con el jurado calificador que seleccionará a la nueva reina de los colombianos

Durante la entrevista hicieron tres desfiles, uno de ellos en vestido de baño

Las candidatas a Señorita Colombia lucieron sin maquillaje

Con esto, en el concurso nacional de la belleza ya se comienzan a perfilar las favoritas como la candidata del Departamento del Valle, Melina Ramírez quien ya gano el concurso de mejor rostro que anualmente premia la empresa de productos cosméticos Jolie de Vogue

Este es el segundo título que obtiene Melina en el marco del Concurso de Belleza porque ya había sido designada como Reina de la Policía Nacional

También esta obviamente la anfitriona Laura Cantillo, la señorita Cartagena quien con su seguridad va subiendo rápidamente en el termómetro real

Será la noche del lunes 14 de noviembre cuando se sabrá quién es la seleccionada como Señorita Colombia

El grupo de jurados que esta integrado por, Aurelio Antonio Barria Jr., Vicepresidente Ejecutivo Motta Internacional, S. A. International Stores Corp. - ISC. Zona Libre de Colón, Panamá; Stephane Bibeau, socio y gerente del grupo inversionista con casa matriz en Singapur C3 Global Partners; Lucy Doughthy, defensora de los derechos de la mujer y las causas de la niñez; Mercedes Eleta de Brenes, fue, en 1983, Jurado Internacional de Miss Mundo en Londres y Max Haddad Abed, socio y fundador de la Fundación Máximo Haddad de México que apoya la educación de niños con el deseo de triunfar sin recursos para lograrlo

Valle sigue consolidando su favoritismoCada desfile y presentación de las candidatas del concurso nacional de belleza, consolidan el favoritismo de la señorita Valle, Melina Ramírez

A esta bella caleña de 21 años, todo parece quedarle bien. Tiene buen porte y un rostro angelical. Es la típica estampa de las reinas colombianas, con una simpatía arrolladora que le hace arrancar aplausos por donde pasa

Y es que si el reinado se definiera por simpatía, esta mujer sin dudas ya estaría coronada. Es de lejos la candidata de los cartageneros. “Esta mujer es divina, perfecta y tiene mucha gracia”, comentó una bella costeña que asegura que no le pierde ni pies, ni pisadas al concurso

Para los conocedores de este certamen, no sería sorpresa que valle resulte ganadora, sin embargo aseguran que no se puede dejar de lado los atributos de otras candidatas como San Andrés y Cartagena, cuya belleza se sale de los cánones tradicionales

Ambas despiertan una extraña fascinación. Más que rostros angelicales, tienen una belleza cautivadora y buen dominio de pasarela, que las asemeja a reconocidas supermodelos

Refuerzan seguridad en Cartagena para desfile de balleneras en Reinado Nacional de la Belleza400 hombres y 18 unidades a flote de Guardacostas del Caribe, entre lanchas y patrulleras, se encargarán de prestar la seguridad marítima durante el desfile de balleneras con las candidatas del concurso nacional de la belleza que se realizará esta tarde, en la bahía interior de Cartagena

La Capitanía de Puerto emitió un documento dirigido a todas las marinas de la ciudad, en el que destacan las recomendaciones que deben seguir los participantes del desfile de balleneras, las cuales serán verificadas por la autoridad marítima

El capitán de puerto, Juan Francisco Herrera, confirmo que desde muy temprano, personal de la Estación de Guardacostas de Cartagena iniciaron patrullajes

Igualmente, se efectúan inspecciones a las diferentes lanchas autorizadas que partirán desde el muelle de La Bodeguita y acompañarán el recorrido hasta Castillogrande

Las medidas de seguridad establecidas son No exceder la capacidad máxima de tripulación y pasajeros autorizados en el respectivo permiso y no realizar trasbordos de personas

No está autorizado el uso ni llevar a bordo pólvora, ni bolsas plásticas llenas de agua, huevos y demás objetos para lanzar

Los pilotos de las embarcaciones no pueden ingerir licor y no se permitirá el ingreso de ninguna embarcación, al área por donde navegan las balleneras

Además el personal a bordo deberá hacer uso de los chalecos salvavidas

Las reinas participan en la celebración de 200 años de Independencia de Cartagena Las 26 mujeres que representan la belleza de igual número de departamentos se han vinculado a la gran celebración que se ha apoderado de Cartagena en estos días con motivo de la conmemoración del Bicentenario de Independencia de la ciudad. Después de ser protagonistas en el desfile del tradicional bando, que se realizó en la tarde de este jueves a lo largo de la Avenida Santander, las aspirantes al título de Señorita Colombia asistieron como invitadas de honor a la sesión solemne del Concejo Distrital. En este acto desfilaron por primera vez junto a las 27 representantes de los barrios populares de Cartagena. "Este evento nos da a nosotras una responsabilidad muy grande con el pueblo cartagenero porque hace unos días nos entregaron las llaves de la ciudad y porque hemos conocido de cerca la problemática social de Cartagena, lo que nos obliga también a trabajar por ella", expresó la señorita Guajira, Vanessa Choles. Este viernes las candidatas también partipan en el evento que habitualmente se realiza en esta fecha, relacionado con un reto gastronómico

Centro de Convenciones listo para recibir a las reinas de bellezaEl Centro de Convenciones de Cartagena de Indias se encuentra remozado y listo para recibir a las candidatas que estarán en la velada de elección y coronación de la nueva Reina Nacional de la Belleza

El escenario fue sometido a una serie de adecuaciones para hacer más especial el evento, en coincidencia con el Bicentenario de la Independencia de Cartagena, que se celebra este 11 de noviembre

Según voceros del organismo, personal calificado y capacitado, nuevo sistema de luces y tapetes nuevos en todos los salones hacen parte de los arreglos e implementaciones que se hicieron para darle la bienvenida a las candidatas

El primer evento en ese lugar será el desfile de traje artesanal, que se realizará el sábado en el Salón Barahona

El Centro de Convenciones "no es solo un lugar atractivo que representa la esencia de los Cartageneros, sino que además muestra que es pionero a la hora de hacer una logística única para recibir a las mujeres más bellas del país", señala un mensaje de las directivas del lugar

La ceremonia de elección y coronación se realizará el lunes en el salón Getsemaní, uno de los más tradicionales del lugar

Cartageneros vieron por primera vez a las ReinasEl público cartagenero tuvo su primer contacto con las 26 aspirantes al título de Señorita Colombia, quienes en grupo de dos y tres desfilaron a lo largo de la Avenida Santander a bordo de coloridas carrozas, acompañadas de agrupaciones musicales y bailarines de la región

Miles de habitantes de la Heroica se congregaron en esta vía principal para participar en el desfile de Batalla de Flores, en el que algunas de las candidatas que están sonando como finalistas ratificaron su favoritismo, mientras que otras fueron elogiadas por sus cuerpos y movimientos

A cuatro días de la ceremonia de coronación siguen siendo favoritas Valle, Cartagena, Sucre, San Andrés y Cundinamarca. Las Reinas arrancarán su agenda este viernes con una sesión solemne del Concejo Distrital con motivo del Bicentenario de Independencia de esta capital. Las 26 aspirantes al título de Señorita Colombia iniciaron su agenda del jueves asistiendo como invitadas especiales a un desfile militar que recorrió algunas de las principales calles del Centro Histórico, un acto con el que arrancan en firme las fiestas novembrinas en Cartagena

Las candidatas desfilaron en esta oportunidad por la muralla contigua al lugar en el que están ubicadas las Bóvedas, hasta donde llegaron decenas de curiosos que querían verlas

“Me vine hasta acá desde las 6 y 30 de la mañana porque hay la oportunidad de ver a las reinas más de cerca. En otros eventos es mucho más difícil”, afirmó Roberto Merlano, uno de los curiosos.