Disturbios en 25 partes del país marcaron el final de la jornada electoral

Durante la noche del domingo se reportaron disturbios y asonadas en nueve municipios del departamento de Boyacá por supuestas irregularidades electorales. Los hechos más graves se reportaron en el municipio de Moniquirá, en donde los manifestantes intentaron linchar al registrador municipal, Guillermo Mayorga, por una supuesta demora en la entrega de los resultados electorales

Los otros hechos se reportaron en los municipios de Saboyá, Sutamarchán, Pesca, Monguí, Páez, Turmequé, Belén y Nuevo Colón, donde se reportaron fuertes disturbios luego de los resultados electorales finales a las alcaldías de estos municipios

CundinamarcaSegún el coronel Fabio Castañeda, Comandante de Policía de Cundinamarca, se presentaron algunos hechos de violencia en Ricaurte, Cota, Nariño, Nilo, La Palma, Funza y Mosquera. 12 personas fueron conducidas por la policía por protagonizar disturbios

El hecho más grave se registró en La Palma, al respecto el gobernador Andrés González, explicó que los desordenes presentados en el municipio se generaron cuando los seguidores de los candidatos a la alcaldía se enfrentaron en un colegio, pero no se ha reportado ninguna víctima o heridos

Según las autoridades los disturbios que se presentaron en el municipio de Cota fueron por denuncias de supuestas irregularidades en las elecciones a concejo y alcalde municipal. El alcalde tuvo que salir escoltado por amenazas y el cura párroco en tanqueta de la policía, para evitar agresiones por la turba enfurecida. SucreEn tres de los 26 municipios de Sucre se registraron graves disturbios al término de la jornada electoral, tras el inconformismo de algunas comunidades al conocer los resultados de alcaldías. En Sampués la alteración fue provocada por los seguidores del candidato perdedor Yamil Dajud; en Ovejas también hubo desorden público luego de que varios simpatizantes de las dos campañas que reportaron las más altas votaciones, se enfrentaron en plena plaza pública; por último en Colosó, los seguidores de la campaña de Dager Paternina Alquerque, protagonizaron ataques contra la Registraduria

MagdalenaEn el municipio de Fundación, decenas de ciudadanos se tomaron las instalaciones de la Registraduría, en protesta por los resultados que darían como ganadora a la Alcaldía de ese municipio a Luz Stella Durán. La turba destruyó el material electoral, al igual que muebles y computadores. La elegida mandataria tendría el respaldo del actual alcalde Libardo García, a quien también le habrían atacado su vivienda. También hubo connato de protestas en el corregimiento de Palermo, jurisdicción de Sitionuevo. BolívarEn Mahates, al norte de este departamento, los protestantes botaron palos y piedras a la Alcaldía local. Según Joaquín Negrete, delegado de la Registraduría en Bolívar, los inconformes lanzaron botellas incendiarias. Negrete informó que los resultados de las elecciones fueron transmitidos antes de que empezara la revuelta y los formularios E-14 están a salvo. En días anteriores, también en Bolívar, otra turba trató de prenderle fuego a la Registraduría de Córdoba Tetón por una supuesta muchedumbre que llegaría de otros municipios a votar allí

CasanareLa Policía controló un intento de asonada en el centro de cómputo de la registraduría en Yopal, la capital del departamento de Casanare donde decenas de personas protestaron por inconformismo con el resultado de las elecciones

Los hechos ocurrieron al final de la jornada cuando empezaron a conocerse los resultados de la contienda. Al medio día los habitantes habían denunciado que en las mesas les estaban entregando los tarjetones marcados

SantanderVarios manifestantes se dirigieron al Centro de Cultural del Oriente, ubicado en el centro de ciudad, donde fueron trasladas las urnas con los votos del área metropolitana de Bucaramanga y hacia las nueve de la noche algunos militantes de grupos políticos denunciaban presuntas irregularidades en el almacenamiento de los sufragios

El Esmad de la Policía tuvo que activar granadas aturdidoras y lanzar gases lacrimógenos. Durante la noche, escoLtados por la fuerza pública, seguían llegando las urnas con los votos

TolimaAlgunos desordenes por parte de integrantes de campañas políticas ocurrieron en los municipios de Planadas, Dolores y Saldaña en la región sur de este departamento