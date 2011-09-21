El invierno deja ya más de mil familias afectadas por inundaciones en 9 comunidades de dos municipios al sur de Sucre

Sin que el invierno haya iniciado en firme los sitios más bajos del sur del departamento comienzan a verse afectados por el invierno en la zona rural de San Benito Abad y Sucre, Sucre. De acuerdo con el comité local de emergencias de este ultimo municipio , las inundaciones por el crecimiento de las ciénagas y el rio San Jorge afecta las comunidades Doña Ana, El Limón, San Juan, El Guamo, Guanaca, Moguan, Las Pozas

Por su parte la alcaldesa de Sucre, Sucre, Elvira Julia Mercado , en la Mojana , reportó la inundación total de una vereda donde habitan unas 60 familias ” están sobre un terraplén, que es el único sitio seco que dejó la inundación del año anterior, todas las viviendas están inundadas” sostuvo . El año anterior en Sucre, la población de más de 35 personas resultó damnificada por el invierno , mas de mil familias debieron salir del municipio hacia otras regiones