El invierno deja ya más de mil familias afectadas por inundaciones en 9 comunidades de dos municipios al sur de Sucre
El año anterior en Sucre, la población de más de 35 personas resultó damnificada por el invierno, mas de mil familias debieron salir del municipio hacia otras regiones.
Sin que el invierno haya iniciado en firme los sitios más bajos del sur del departamento comienzan a verse afectados por el invierno en la zona rural de San Benito Abad y Sucre, Sucre. De acuerdo con el comité local de emergencias de este ultimo municipio , las inundaciones por el crecimiento de las ciénagas y el rio San Jorge afecta las comunidades Doña Ana, El Limón, San Juan, El Guamo, Guanaca, Moguan, Las Pozas
Por su parte la alcaldesa de Sucre, Sucre, Elvira Julia Mercado , en la Mojana , reportó la inundación total de una vereda donde habitan unas 60 familias ” están sobre un terraplén, que es el único sitio seco que dejó la inundación del año anterior, todas las viviendas están inundadas” sostuvo . El año anterior en Sucre, la población de más de 35 personas resultó damnificada por el invierno , mas de mil familias debieron salir del municipio hacia otras regiones