Investigan extraña muerte de soldado en Santander

Las autoridades investigan la muerte del cabo segundo del Ejército Gilbert Causalla Velasco, que ocurrió en la vereda la Punta del corregimiento Sabana Grande del municipio de Sucre, Santander

Las primeras versiones militares indican que al parecer de forma accidental se le disparó el arma de dotación a Causalla Velasco cuando estaba realizado labores de vigilancia en esa zona del departamento

El cuerpo del suboficial presenta herida por arma de fuego en el pecho sin orificio de salida, y la herida fue producida por arma de fuego fusil Galil AR calibre 5.56

Pero los familiares del militar aseguraron que es muy extraña su muerte, por eso le solicitaron a la Fiscalía seccional de Puente Nacional para esclarecer las circunstancias en que sucedieron los hechos que produjeron su deceso, porque creen que fue un homicidio

El cabo segundo Gilbert Causalla Velasco tenía 26 años edad y era natural de Popayán