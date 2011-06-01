Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

09 jul 2026 Actualizado 10:57

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Ciencia y medio ambiente

Mintransporte gestionará recursos para reparar vías terciarias

El Ministro de Transporte gestionará recursos ante Colombia Humanitaria recursos para atención de la emergencia por la ola invernal en vías terciarias del país.

Añadir Caracol Radio en Google

El Ministro de Transporte gestionará recursos ante Colombia Humanitaria recursos para atención de la emergencia por la ola invernal en vías terciarias del país. Luego de un acuerdo para la prosperidad liderado por el ministro de Transporte Germán Cardona, cerca de 80 alcaldes del país le expusieron sus necesidades en materia de infraestructura vial. Cardona aseguró que gestionara recursos ante Colombia Humanitaria sin embargo manifestó que cada alcaldía está solicitando cerca de 500 millones de pesos. Cardona también aseguró que se está analizando desde el punto de vista jurídico, la posibilidad de reducir el costo de peajes en vías afectadas. Agregó que ya se aplicó esa disminución en un peaje del departamento de Sucre que se afectó seriamente la transitabilidad de vehículos especialmente de carga. De acuerdo con el Instituto Nacional de Vías, cerca de 27.000 kilómetros de vías terciarias se encuentran afectadas actualmente por la ola invernal.

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir