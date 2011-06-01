Mintransporte gestionará recursos para reparar vías terciarias

El Ministro de Transporte gestionará recursos ante Colombia Humanitaria recursos para atención de la emergencia por la ola invernal en vías terciarias del país. Luego de un acuerdo para la prosperidad liderado por el ministro de Transporte Germán Cardona, cerca de 80 alcaldes del país le expusieron sus necesidades en materia de infraestructura vial. Cardona aseguró que gestionara recursos ante Colombia Humanitaria sin embargo manifestó que cada alcaldía está solicitando cerca de 500 millones de pesos. Cardona también aseguró que se está analizando desde el punto de vista jurídico, la posibilidad de reducir el costo de peajes en vías afectadas. Agregó que ya se aplicó esa disminución en un peaje del departamento de Sucre que se afectó seriamente la transitabilidad de vehículos especialmente de carga. De acuerdo con el Instituto Nacional de Vías, cerca de 27.000 kilómetros de vías terciarias se encuentran afectadas actualmente por la ola invernal.