Denunciarán ataque de la guerrilla ante organismos internacionales

Ante los organismos internacionales será denunciado el ataque contra la población civil y la misión médica perpetrado por la compañía ‘Camilo cien fuegos’ del ELN en el municipio de Sucre, en el departamento del Cauca

El alcalde de la localidad, Gildardo Hoyos, lamento la incursión, que dejo un funcionario del hospital herido, diez casas averiadas y millonarios daños en la sala de urgencias y laboratorios del hospital local

El mandatario destacó la labor de la policía del pueblo que valerosamente repelió el ataque