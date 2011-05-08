Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

09 jul 2026 Actualizado 10:29

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Orden Público

Denunciarán ataque de la guerrilla ante organismos internacionales

Ante los organismos internacionales será denunciado el ataque contra la población civil y la misión médica perpetrado por la compañía Camilo cien fuegos del ELN.

Añadir Caracol Radio en Google

Ante los organismos internacionales será denunciado el ataque contra la población civil y la misión médica perpetrado por la compañía ‘Camilo cien fuegos’ del ELN en el municipio de Sucre, en el departamento del Cauca

El alcalde de la localidad, Gildardo Hoyos, lamento la incursión, que dejo un funcionario del hospital herido, diez casas averiadas y millonarios daños en la sala de urgencias y laboratorios del hospital local

El mandatario destacó la labor de la policía del pueblo que valerosamente repelió el ataque

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir