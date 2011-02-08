Se inició el plan Troya en el departamento de Córdoba

Con más de cuatro mil hombres del Ejército, la Armada y la Policía se puso en marcha el plan Troya contra las bandas criminales emergentes en el departamento de Córdoba

El plan que fue lanzado en el municipio de Lorica por el ministro de Defensa, Rodrigo Rivera, es una ofensiva con componentes de inteligencia y operaciones que de manera conjunta desarrollaran todas las autoridades

El general Manuel Gerardo Guzmán Cardozo, comandante de la séptima división del Ejército, encargado de dirigir este plan dijo que la primera etapa de la gran operación se cumplirá en 90 días y cumplido este tiempo se harán las evaluaciones de rigor

El plan Troya además de Córdoba se adelantará en municipios del departamento de Sucre y de las regiones del Uraba y bajo Cauca antioqueño