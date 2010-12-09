En Soacha podría presentarse un desastre diez veces más grave que el de Bello: Gobernador

El gobernador de Cundinamarca, Andrés González Díaz, indicó que cerca de tres mil familias de Soacha están ubicadas en zona de alto riesgo de deslizamiento como consecuencia de las lluvias. "El caso de Soacha es muy crítico. Allí tenemos en potencia cien Bellos porque hay más de tres mil familias en las laderas saturadas por agua y en alto riesgo", dijo el Gobernador. Por eso sugirió la inclusión a los macroproyectos y revisar con Acción Social en cuanto a subsidios, para que ayude financieramente la atención a las personas afectadas, por lo que también llamó la atención de las Cajas de Compensación Familiar y lograr la reubicación de familias en Bogotá, Ciudad Bolívar, Soacha y en Ciudadela Sucre. González Díaz anunció que más de 5.000 familias de este departamento se encuentran afectadas, asimismo toda la red de vías terciarias y la infraestructura educativa. En materia de alimentos el Gobernador de Cundinamarca dijo que hay una movilización en toda la región con el apoyo de toda la ciudadanía y que gracias a esta solidaridad el departamento adelanta contactos con las autoridades del Chocó para compartir parte de los alimentos que se están recogiendo en toda la región capital

Para ello lo único que se requeriría sería el apoyo para el transporte aéreo de todos los víveres.