Luis Suárez sancionado con siete fechas por mordisco a Otman Bakkal

Luis Suárez, delantero internacional uruguayo del Ajax, ha sido sancionado por el comité disciplinario de la federación holandesa de fútbol (KNVB), con siete partidos de castigo en competiciones en Holanda, tras el mordisco en el cuello del centrocampista del PSV, Otman Bakkal

El Ajax, que había multado y suspendido con dos partidos a Luis Suárez el pasado lunes, ha comunicado a través de su web que acepta la sanción al delantero uruguayo y no recurrirá

La sanción a Suárez fue evaluada por el "fiscal" de la Federación holandesa de Fútbol, quien revisó las imágenes del incidente el pasado sábado, durante el encuentro entre el Ajax y el PSV

Luis Suárez es sancionado por la federación por "conducta violenta al morder a un oponente", y la sanción de siete partidos le impedirá jugar en Holanda hasta el próximo 4 de febrero

Hasta el final del 2010 tan solo podrá jugar el decisivo partido de Liga de Campeones, en el que el Ajax se juega ante el Milán el segundo puesto de su grupo para acceder a los octavos de final

En el encuentro del pasado sábado, cuando ocurrió la acción de Luis Suárez, el colegiado del partido no expulsó al jugador. La KNVB ha entrado de oficio, utilizando las imágenes de televisión en las que además del mordisco se aprecia la imagen de la marca que dejó en Bakkal

La Federación holandesa especificó que a la hora de establecer la sanción también ha tenido en cuenta otras penalizaciones previas a Suárez, quien a raíz de una tarjeta roja que recibió el pasado 31 de julio en un partido del torneo "Johan Cruyff Schaal" todavía tenía pendiente la sanción de otro encuentro

El "fiscal" de la Federación estimó que la reacción de Suaréz fue un acto "de violencia" ante su rival

El entrenador del Ajax, Martín Jol, se refirió, por el contrario, al mordisco propinado por Suárez como "un acto cariñoso", en declaraciones a los medios holandeses.