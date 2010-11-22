Champions League

Uruguayo Luis Suárez es suspendido dos partidos por mordisco a rival

El delantero del Ajax mordió a Otman Bakkal del PSV en el pasado partido de la Liga de Holanda.

Uruguayo Luis Suárez es suspendido dos partidos por mordisco a rival

El uruguayo Luis Suárez, delantero del Ajax, ha sido suspendido por su club con dos partidos sin jugar después del mordisco que le propinó en la espalda a Otman Bakkal, del PSV, en el partido liguero del pasado sábado

Según ha informado el club de Amsterdam, se ha sancionado al charrúa para los dos próximos encuentros ligueros más una multa, cuya cuantía no ha sido revelada, que se destinará a un fin benéfico

Esta sanción se refiere a los partidos ligueros, por lo que no afecta a su presencia mañana en el partido de la Liga de Campeones contra el Real Madrid en el Amsterdam Arena

La Federación Holandesa igualmente ha abierto un expediente informativo para analizar la cuestión, pese a que el colegiado, que no vio el incidente, no tomó ninguna decisión durante el encuentro.

El siguiente artículo se está cargando

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad