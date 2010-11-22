Uruguayo Luis Suárez es suspendido dos partidos por mordisco a rival

El uruguayo Luis Suárez, delantero del Ajax, ha sido suspendido por su club con dos partidos sin jugar después del mordisco que le propinó en la espalda a Otman Bakkal, del PSV, en el partido liguero del pasado sábado

Según ha informado el club de Amsterdam, se ha sancionado al charrúa para los dos próximos encuentros ligueros más una multa, cuya cuantía no ha sido revelada, que se destinará a un fin benéfico

Esta sanción se refiere a los partidos ligueros, por lo que no afecta a su presencia mañana en el partido de la Liga de Campeones contra el Real Madrid en el Amsterdam Arena

La Federación Holandesa igualmente ha abierto un expediente informativo para analizar la cuestión, pese a que el colegiado, que no vio el incidente, no tomó ninguna decisión durante el encuentro.