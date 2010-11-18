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09 jul 2026 Actualizado 10:27

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Tres meses podría tardar el regreso a sus hogares de damnificados por el invierno: Gobierno

Hasta tres meses podría tardar el regreso a sus lugares de vivienda de miles de damnificados por el invierno en varios municipios de Sucre y Bolívar.

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Hasta tres meses podría tardar el regreso a sus lugares de vivienda de miles de damnificados por el invierno en varios municipios de Sucre y Bolívar, según alertó la directora de Gestión de Riesgo del Ministerio de Interior, Luz Amanda Pulido

Según la funcionaria, en las zonas ribereñas de la Mojana el nivel de las aguas no bajará a sus niveles normales durante lo que queda de este año, por lo que se ha encargado a los alcaldes y gobernadores realizar un censo para determinar con exactitud cuantos son los habitantes que requieren atención por periodos más largos. Indicó que los municipios en donde más se podría prolongar el regreso de los pobladores son Magangue en Bolívar y en el departamento de Sucre.

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