Capturada guerrillera que participó en el secuestro de Fernando Araújo

Fue capturada en Bogotá a Gloria del Carmen Doria González, alias “Yorladis”, presunta guerrillera del frente 35 de las Farc, quien habría participado entre otros hechos en el secuestro del ex ministro Fernando Araújo Perdomo. Según las autoridades, ella integró la comisión encargada de custodiarlo en la región de los Montes de María. Las autoridades también la señalan de haber participado los hostigamientos realizados a los puestos de Policía de los municipios de los Palmitos en el departamento de Sucre

Córdoba, municipio del departamento de Bolívar, donde resultaron heridos cinco policías. Según los investigadores, alias “Yorladis”, llevaba 17 años como integrante las Farc, período durante el cual recibió entrenamiento en el campo político y militar. La detención fue realizada por la Armada y la Fiscalía en el barrio Santa Rita del Sur de Bogotá.