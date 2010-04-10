Por promesas incumplidas, el país se inundará una vez más

Caracol Radio consultó el avance de las obras en las zonas más afectadas por las inundaciones y conoció que, pese a las millonarias inversiones anunciadas, los trabajos que se prometieron no han finalizado y varias zonas del país se volverán a inundar

El IDEAM advierte que este año el invierno puede ser todavía más fuerte que el que se registró el año pasado. Las inundaciones amenazan con repetirse

Según las estadísticas de la Dirección de gestión del riesgo, más de 286 mil damnificados dejaron las inundaciones durante el 2009. En Tumaco, Nariño, el desbordamiento del río Mira dejó un total de 31.250 afectados entre personas que perdieron sus viviendas y otras que perdieron sus cultivos

En el municipio declarado zona de desastre, la administración local, en cabeza del alcalde Neftalí Correa Díaz, luego de una evaluación conjunta con los organismos de emergencia, se comprometió a realizar un estudio para la reubicación de las familias que perdieron sus casas

De acuerdo con el secretario de planeación, Víctor Gallo, la reubicación de viviendas no ha terminado. Gallo señaló que aún habitan la zona inundable a las orillas del río Mira un 30 por ciento de la población que resultó afectada el año pasado

Dado que la zona afectada por la inundación hace parte del área rural, la administración municipal no adelantó obras de mitigación como construcción de diques, de dragado o canalización del río Mira. De otra parte, en la región de la Mojana, que se dio a conocer en el mundo por las inundaciones que sufrió en años pasados y que comparten los departamentos de Antioquia, Sucre, Bolívar y Córdoba, desde el 2005 se viene adelantando el denominado Plan Mojana, un compromiso del gobierno nacional, liderado por el Ministerio de Transporte

Según el ex alcalde de Majaual y coordinador del plan, Francisco Gómez, la construcción de un dique que minimice el riesgo de inundación debió terminarse en el mes de marzo, pero aún faltan algunos tramos por los que se podría desbordar el agua del río Cauca y arruinar los trabajos que se han adelantado como la construcción de una carretera que comunica a la zona con el resto del país

Además señala que aunque ya se construyeron más de 100 kilómetros del dique que bordea al río Cauca, es necesario realizar el mantenimiento de jarillones. El panorama es menos alentador para el departamento del Chocó, en el que paradójicamente aunque la mayoría de su población carece de agua potable año tras año vive el drama de las inundaciones

El año pasado hubo un total de 51.879 damnificados por las continuas inundaciones que se presentaron en todo el departamento

Darío Cújar, subdirector de calidad y control ambiental de Codechoco, señala que el gobierno se comprometió a realizar el dragado de las “bocas” del río Atrato, pero esta tarea ha tenido retrasos, y según la población las dragas que se utilizan en esta tarea son muy pequeñas por lo que el avance de esta tarea ha sido muy lento

Cújar también señaló que aunque se ordenó la reubicación de viviendas en varios municipios, no se ha avanzado en esta acción