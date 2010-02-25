Mario Uribe recibió con 'inmensa sorpresa' el llamado a juicio por posibles vínculos con paramilitares

El abogado José Del Carmen Ortega, uno de los defensores del ex presidente del Congreso y primo del presidente de la República, Mario Uribe Escobar, dijo que su cliente no esperaba que la Corte Suprema ordenara la captura en su contra, porque afirmó que "no hay ningún cargo ni prueba nueva" que demuestre que Uribe Escobar tuvo nexos con las autodefensas

Más información En La Picota fue recluido Mario Uribe Escobar

Ortega dijo a Caracol Radio que le llama la atención que la Sala Penal de la Corte haya dado plena credibilidad a los testimonios de Jairo Castillo Peralta, alias "Pitirry" y de Salvatore Mancuso, cuando supuestamente, esas declaraciones habían sido desvirtuadas por la Fiscalía

"El interés de Pitirry es obtener su exilio dorado en Canadá con 54 familiares suyos. Yo opino que ese testigo está perfectamente desvirtuado por él mismo y por las pruebas porque la Fiscalía no logró establecer ninguna de las cosas que dijo en el departamento de Sucre", agregó Ortega

Por su parte la presidenta de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, María del Rosario González de Lemus, explicó que dependiendo de la agenda de los magistrados, se fijará fecha para que en las próximas semanas inicie el juicio contra Mario Uribe