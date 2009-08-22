Antioquia, el más beneficiado con el presupuesto nacional de 2010

Con una asignación superior al billón 500 mil millones de pesos, Antioquia será el departamento más beneficiado con la distribución de los recursos del presupuesto nacional, incluyendo los del Sistema General de Participaciones, que hará el gobierno el año entrante

Un informe de Planeación Nacional indica que Bogotá, recibirá un billón 352 mil millones mientras que el departamento del Valle contará con un billón 174 mil millones de pesos

El gobierno aclaró que esta distribución es preliminar y corresponde a partidas del presupuesto de inversión que en el 2010 ascenderá a 24 billones 400 mil millones de pesos

Chocó, el departamento más pobre del país, recibirá 302 mil millones de pesos mientras que el presupuesto más bajo, de apenas 57 mil millones, lo tendrá Guanía

Los demás departamentos recibirán las siguientes partidas: Amazonas, 68.914 mil millones de pesos Caquetá, 221 mil 682 de pesos Putumayo, 210.061 de pesos Boyacá, 497.986 de pesos Cundinamarca, 748 mil 940 Huila, 397.459 de pesos Norte de Santander, 435.470 de pesos Santander, 826.438 de pesos Tolima, 793.248 de pesos Atlántico, 616.286 de pesos Bolívar, 794.157 de pesos Cesar, 343.123 de pesos Córdoba; 611.345 de pesos Guajira, 330.206 de pesos Magdalena, 479.655 de pesos San Andrés y Providencia, 183.566 de pesos Y Sucre, 383.693 millones de pesos

Al departamento de Caldas se le asignaron 523 mil 388 millones de pesos Cauca, 567 mil 866 de pesos Nariño, 627 mil 360 de pesos Quindío, 279 mil 487 de pesos Risaralda, 262 mil 383 de pesos Arauca, 147 mil 86 de pesos Casanare, 150 mil 117 de pesos Guaviare, 105 mil 711 de pesos Meta, 294 mil 742 de pesos Vaupés, 76 mil 173 de pesos Y Vichada, 64 mil 627 millones de pesos.