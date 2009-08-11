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09 jul 2026 Actualizado 10:29

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Justicia

Extinción de dominio a bienes de alias "Botija"

En unos 45 mil millones de pesos están avaluados los nueve bienes de propiedad del extraditado narcotraficante Luis Fernando Castaño Alzate, alias Botija

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En unos 45 mil millones de pesos están avaluados los nueve bienes de propiedad del extraditado narcotraficante Luis Fernando Castaño Alzate, alias Botija, sobre los que la Fiscalía inició extinción de dominio, los cuales aparecían a nombre de la sociedad en comandita Ángela María Sampedro y Agropecuaria Bimba. Según la investigación, alias Botija, quien tras su captura el 17 de febrero último fue extraditado a los Estados Unidos por los delitos de narcotráfico y concierto para delinquir, hacía parte de la banda conocida como La Oficina de Envigado

El operativo, efectuado por agentes del CTI y coordinado por fiscal de la Unidad Nacional para la Extinción del Derecho de Dominio y contra el Lavado de Activos, se adelantó en los municipios de Girardota y Envigado, en Antioquia y en predios situados en el departamento de Sucre.

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