Cae presunto jefe de explosivos de las FARC

En un operativo adelantado por unidades del Das seccional Bolívar, las autoridades reportaron la captura del presunto jefe de explosivos del Frente 37 de las Farc que opera en los departamentos de Bolìvar y Sucre

El director de ese organismo, José Luis Aguilar, revelò que tras varios meses de investigación, en una zona popular de la ciudad se efectuó el procedimiento contra Alejandro Vergara Arroyo, conocido al interior de la organización con el alias de "Oswaldo"

El funcionario reveló que esta persona durante once años estuvo vinculado a la organización y era el responsable de liderar acciones violentas contra la fuerza pública en el centro de la región, que cobraron la vida de autoridades y civiles

"Este hombre estuvo siempre muy cerca del jefe del frente 37 de las Farc, Alías Martín Caballero. Además estuvo vinculado en acciones terroristas contra estaciones de policía, atentados en la vía pública, hechos contra la población civil y además era el responsable de la siembra de minas antipersona en una vasta zona de los Montes de María". El director del Das, reveló que en la actualidad se encontraba promoviendo en Barranquilla y Cartagena, labores de reclutamiento, para vincular a jóvenes a las Farc en el Departamento de Bolívar