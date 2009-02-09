Fiscalía ordena tener en cuenta versiones de exparamilitares contra Mario Uribe Escobar

La Fiscalía ordenó la práctica de más de 17 testimonios en el marco de las investigaciones que adelanta contra el ex presidente del Congreso, Mario Uribe Escobar, por sus presuntos vínculos con el paramilitarismo

Fuentes judiciales informaron a Caracol Radio que la Unidad Delegada ante la Corte Suprema de Justicia ordenó escuchar a varios ex paramilitares y líderes políticos de la zona del Urabá, del departamento de Córdoba y de Medellín, así como a las personas que sostuvieron encuentros con el asilado ex integrante de las autodefensas, Jairo Castillo Peralta, alias "Pitirri"

De igual forma se pudo establecer que el CTI fue comisionado para hacer una nueva visita a La Mojana sucreña y a las zonas en las que hizo presencia Pitirri, quien en reiteradas ocasiones ha declarado desde Canadá contra Uribe Escobar

Según el cronograma del proceso, el próximo 26 de marzo se cumplirán los 18 meses desde el inicio de las investigaciones y debe hacerse el cierre respectivo. Inmediatamente vendrán 10 días hábiles para los alegatos de las partes y luego el Fiscal que lleva el caso decidirá si llama a juicio al ex presidente del Congreso Mario Uribe o si por el contrario precluye las investigaciones