Hijo de una enfermera murió en San Andres, por falta de atención

Un recién nacido, hijo de una enfermera, murió en la isla de San Andrés por falta de atención médica adecuada. Le negaron el traslado para una atención especial, porque esta trabajadora de la salud no tenía seguridad social vigente. Fallon Hooker, auxiliar de enfermería del hospital departamental "Amor de Patria", de San Andrés, informó que en este mismo centro hospitalario le practicaron una cesárea el pasado viernes, pero su bebé nació con problemas respiratorios. Ante esta situación, el pediatra ordenó una remisión inmedidata del recién nacido a una ciudad donde le pudieran brindar atención, ya que ese hospital no cuenta con los medidos necesarios para este tipo de enfermedades. De inmediato comenzaron a gestionar los trámites de un avión ambulancia para trasladar al menor, pero la EPS Humana Vivir les informó que sus patronos estaban retrasados en el pago de las cotizaciones y, por lo tanto, no les podían brindar ese servicio. Despues de varios trámites fue imposible el traslado del menor, quien murió el sábado en la noche y fue sepultado este martes. Caracol Radio consultó a varios empleados del hospital, quienes también informaron que aunque les están descontando de sus sueldos la seguridad social, el empleador no paga a la EPS. La enfermeras Fallon Hooker informó que en ese hospital no sirven las incubadores y la atención para los recién nacidos es muy mala, prácticamente nula. Informó que ella está contratada por la cooperativa de trabajo asociado "Capital Humano". Anunció, también, que los empleados del hospital fueron notificados que el próximo 31 de enero les cancelarán los contratos. Hay más casos, dice secretario de Salud El secretario de Salud de San Andrés, Antonio Rodríguez, informó a Caracol Radio que este hospital se catologó como privado sin ánimo de lucro y fue concesionado por Unión Temporal "Misión Vital" por doce años. Afirmó que a su oficina ya se le notificó sobre el retraso en el pago de las cotizaciones a la EPS. Ante la muerte del niño, Rodríguez anunció que van adelantar una investigación, porque es muy preocupante esta situación, ya que no es el primer caso. "Haremos el requerimiento respectivo para que nos den la explicacion, no solamente en este caso, sino de posibles otros casos por muertes perinatales que nos tienen preocupados y que se están presentando en este hospital", anotó el secretario de Salud de San Andrés. Dijo que la EPS es la que debe tramitar el avión ambulancia, por lo que se averiguará quien es el responsable de la falta de atención a este recien nacido, que lamentablemente murió.