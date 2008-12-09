Piden libertad inmediata para Lisandro Meza

Por considerar que no existen dos indicios graves para dictar medida de aseguramiento, la defensa del cantautor Lisandro Meza pidió por escrito a la Fiscalía General de la Nación su libertad inmediata. El abogado Parménides Rodríguez Fontalvo, aseguró que el memorial señala que a su defendido deben darle la libertad inmediata e incondicional. “Consideramos que en el expediente de la colegiatura no están acreditados los dos indicios graves de responsabilidad para justificar una medida de aseguramiento”, aseguró el abogado defensor. El cantautor vallenato Lisandro Meza, presuntamente implicado en el homicidio de la registradora de Morroa, departamento de Sucre en el 2001, está privado de la libertad desde la semana pasada y fue trasladado a la cárcel de Ternera en esta ciudad. “Él se encuentra muy tranquilo, cantando su música y componiendo sus temas con el mejor entusiasmo propio del hombre cuando es inocente y nada le debe a la justicia”, puntualizó el abogado Rodríguez Fontalvo. La Fiscalía General de la Nación tiene cinco días para tomar la decisión si dicta medida de aseguramiento o deja en libertad al artista Lisandro Meza.