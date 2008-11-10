Salvador Arana niega en juicio haber mandado asesinar al ex alcalde de El Roble, Sucre

El ex gobernador de Sucre, Salvador Arana Sus, negó durante el juicio que se adelanta en su contra, que hubiera instigado al desaparecido cabecilla paramilitar, Rodrigo Mercado Peluffo, alias "Cadena", para que asesinara al alcalde del municipio de El Roble, Eudaldo Díaz; crimen cometido el 9 de abril del 2003. El ex gobernador y ex embajador de Colombia en Chile dijo que nunca se reunió con alias "Cadena" y que por lo tanto no pudo decirle que, según un informe confidencial del DAS, Eudaldo Díaz era supuestamente un auxiliador de la guerrilla en el departamento de Sucre. De igual forma, Arana dijo que asistió a la reunión con cuatro ex jefes paramilitares que dio origen al llamado "Pacto de Ralito", para buscar soluciones al grave problema de orden público que azotaba al departamento de Sucre. "Yo fui para buscar interlocución para el problema de orden publico del departamento, para que dejaran de hacer extorsiones asesinatos matanzas en Sucre, con el fin de crear una zona de distensión de despeje con ellos para que no hubiera actos violentos", señaló el ex funcionario.