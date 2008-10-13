Cinco meses inundada completa La Mojana

Desde el mes de mayo cientos de familias de la región de la Mojana se encuentran con el agua dentro de sus viviendas y deben convivir junto con sus animales domésticos para no perderlos. Uno de los corregimientos más afectados es Orejero, en Sucre, donde el crecimiento de la ciénaga del mismo nombre ocupó gran parte de la población. La situación es tan dramática que en el campo de fútbol sólo unos pocos centímetros de la portería sobresalen del agua. De acuerdo con José Nicolás Vega, coordinador de la oficina de atención y prevención de desastres en el sur de Sucre, el invierno no ha dado tregua. Atribuye el hecho a que este año no hubo el denominado “Veranillo de San Juan” lo que hizo que se juntaran las aguas de la primera y segunda temporada invernales. Tras la irrupción repentina del río San Jorge, en el vecino departamento de Córdoba, en Sucre se volvieron a prender las alarmas. El río San Jorge ha provocado el represamiento de las ciénagas y ha originado inundaciones en la zona rural de Caimito, San Benito y San Marcos. El número de familias afectadas en esta segunda temporada invernal en Sucre sobrepasa las 4 mil 600 familias, de acuerdo con los organismos de socorro