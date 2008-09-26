En Santander, los jóvenes huyen para no ser reclutados por grupos armados ilegales

En la provincia de Vélez, al sur de Santander, el nueve por ciento de los jóvenes campesinos dejaron sus fincas y parcelas por miedo hacer reclutados por los grupos armados ilegales. Ana Felicia Barajas, defensora del pueblo en Santander, dijo que le preocupa la situación que se presenta en la provincia de Vélez, donde los jóvenes de los municipios de Landázuri, Bolívar y Sucre, salieron desplazados por miedo a ser reclutados para combatir en la guerra. Esta misma situación de reclutamiento viene ocurriendo en el área metropolitana de Bucaramanga, donde muchos jóvenes sienten temor de vivir en algunos barrios donde llegan personas reclutarlos para la guerra. Aseguro que por ser esta sección del país, una zona donde actúan los grupos armados ilegales, le solicitó a los alcaldes de los 87 municipios del departamento, activar los mapas de riesgo, para evitar el reclutamiento de jóvenes, por parte grupos alzados en armas.