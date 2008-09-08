Sale de la Policía el general Gómez Méndez quien habría tenido nexos con alias ‘don Mario’

“ACTUALIZACIÓN (11/08/2025): Por medio de auto inhibitorio del 25 de febrero de 2016, allegado a este medio la Fiscalía Novena Delegada ante la Corte Suprema de Justicia resolvió: "PRIMERO. SE PROFIERE RESOLUCIÓN DE PRECLUSIÓN a favor de JESÚS ANTONIO GÓMEZ MENDEZ identificado con XXXXXX y demás condiciones civiles y personales conocidas en el proceso, investigado por las conductas de CONCIERTO PARA DELINQUIR AGRAVADO Y COHECHO PROPIO, toda vez que no se satisfacen los requisitos sustancias de que trata el art 397 del c. de P. Penal."

Posteriormente, por medio de auto proceso radicado 200453 del 12 de agosto de 2024, allegada a este medio, la Fiscalía 05 delegada Ante Los Jueces Penales Del Circuito Especializado De Antioquia resolvió: "Primero: Proferir resolución inhibitoria a favor del Brigadier General de la Policía Nacional JESÚS ANTONIO GÓMEZ MÉNDEZ por atipicidad objetiva de su conducta de conformidad con las consideraciones precedentes."

Fue llamado a calificar servicios el Comandante regional 4 de la Policía General Jesús Antonio Gómez Méndez tras ser mencionado en una reunión que sostuvo con personas cercanas a Diego Rendón Herrera alias “Don Mario”. El oficial salió a vacaciones tras una reunión con el Director de la Institución General Oscar Naranjo y entre tanto se desarrolló una investigación interna que terminó con la decisión de llamarlo a calificar servicios. El General Gómez Méndez, se reunió con Juan Felipe Sierra dueño de la empresa de Vigilancia Control Total y quien al parecer está vinculado a la organización de Don Mario. En su momento el oficial explicó que la reunión se dio en Buenaventura durante un evento organizado por Fenalco al que asistieron delegados de muchas empresas de vigilancia y sostuvo que después de ese día no volvió a tener contacto con el empresario. Por esta misma investigación renunció el General Marco Antonio Pedreros y está vinculado el exfiscal Guillermo León Valencia hermano del Ministro del Interior Fabio Valencia Cossio.