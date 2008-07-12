Ya son 10 mil las familias damnificadas en Sucre y Bolívar por invierno

La directora del sistema nacional de prevención y atención de desastres, Luz Amanda Pulido dijo que ya son 10 mil las familias damnificadas por el invierno en La Mojana. Esto contando sólo los departamentos de Sucre, y Bolívar, y faltando los datos de Córdoba que se conocerán hoy. Luego de hacer un recorrido por la zona en emergencia la funcionaria dijo que en el departamento de Sucre la cifra de damnificados es de 5.600 familias distribuidas en la zona rural de Guaranda, Sucre, Caimito y san Benito. En Bolívar los municipios afectados son San Jacinto del Cauca, 900 familias, y Achí con 3500 familias damnificadas. La directora del sistema nacional de emergencias, Luz Amanda Pulido, dijo que el gobierno dispondrá en las próximas horas de ayuda humanitaria para entregar a estas personas, consistente básicamente en alimentos y brigadas de salud. El número de damnificados podría aumentar si en las próximas horas no se logra controlar una abertura que produjo el río Cauca el pasado martes, en zona rural de San jacinto del Cauca, sur de Bolívar y que amenaza con causar nuevas inundaciones. En el sitio trabajan día y noche mas de doscientos hombres, la mayoría voluntarios y maquinaria del Instituto Nacional de Vías, INVIAS.