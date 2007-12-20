Las versiones libres de paramilitares dejan cerca de 223 investigaciones

De manera preliminar la Fiscalía ha establecido que hasta el momento se han formalizado 223 investigaciones derivadas de las confesiones de los paramilitares desmovilizados.Las versiones libres han arrojado que gran parte de las personas mencionadas por los desmovilizados con civiles, seguidos por la policía, el ejército los alcaldes.La información que se encuentra en proceso de consolidación evidencia que las personas vinculadas por las autodefensas son 56 civiles, 52 policías, 39 miembros del ejército, 27 alcaldes y 19 congresistas.Los paramilitares también durante un año de confesiones han señalado a un ministro, cuatro gobernadores, diputados y concejales.La Fiscalía ha dispuesto que luego de las confesiones de los paramilitares los mencionados se deben compulsar copias para que los fiscales de las diferentes unidades evidencien si hay lugar o no a indagaciones formales o si de lo contrario se deben archivar.Dentro de los casos mas avanzados esta la medida de aseguramiento proferida contra el alcalde de Cucuta, Ramiro Suarez Corzo, mencionado por alias el Iguano de haber ordenado el asesinato de un asesor de la alcaldía.Casos El desmovilizado jefe de las autodefensas, Salvatore Mancuso, señaló a varios políticos de tener relaciones directas y pactos con los ‘paras’; acusó al vicepresidente Francisco Santos de haberle propuesto crear un frente paramilitar en Bogotá; señaló al ministro de Defensa, Juan Manuel Santos como presunto instigador de un golpe de estado en el gobierno Samper. Salvatore Mancuso hizo una relación de los estrechos vínculos de la Brigada XVII con el paramilitarismo y comprometió a los generales Rito Alejo del Río, Iván Ramírez y Martín Orlando Carreño en la planeación y ejecución de operaciones conjuntas con grupos de autodefensas. Aseguró que realizó dos reuniones con el general Rito Alejo del Río, una de ellas en una finca de el 21 cerca de San Pedro de Urabá, a la que asistieron, además, Carlos Castaño, Freddy Rendón, alias "el Alemán". Según el relato del jefe desmovilizado de las Auc el general llegó en un helicóptero civil pero vestido de militar.Por su parte Ever Veloza alias "HH" señaló a Juan Jose Chaux, gobernador de Cauca, de haber sostenido reuniones con los paramilitares. Así, Mancuso amplió la lista de vinculados con los paramilitares y para ello mencionó a los siguientes alcaldes que estaban bajo sus orientaciones. Se trata de Mario Pineda, de Valencia; Sigifredo y Santos Negret, de Tierralta; Ferney Bertel, de Buenavista; Rodolfo Montes, de Lorica; Martín Álvarez y Wílmer Pérez, por San Antero; Moisés Náder, en Montelíbano; Wilson Negrete, en San Bernardo del Viento; Julio Álvarez y Carlos Rodríguez, del municipio de Chinú; Juan Carlos Casado, en San Andrés de Sotavento, y Carlos Vergara, en Puerto Escondido, entre otros.Según Mancuso el actual alcalde de San Onofre, Jorge Blanco, fue elegido con el respaldo y apoyo de las autodefensas, y en la Asamblea Departamental de Córdoba tuvieron al diputado Edgar Benítez. También reconoció que las vinculaciones de dirigentes políticos de Sucre fueron entregadas por Edward Cobos, alias Diego Vecino, quien confirmó que la diputada Nelly Blanco, era la cuota de las autodefensas en la Asamblea de ese departamento.El Gobernador aceptó que se reunió con paramilitares en el 2003, pero dijo que fue para interceder por un secuestrado. Tambien alias "HH", señalo al congresista, Luis Fernando Velasco, de quien dijo que el jefe paramilitar está delirando por lo que anunció una denuncia por falso testimonio.