El referendo de Evo Morales, una "jugada" para sacarse de encima las presiones

La propuesta del presidente de Bolivia, Evo Morales, de hacer un referendo para revocar su propio mandato y el de los nueve gobernadores del país es una "maniobra" y una "hábil jugada política" para desviar el debate político y "desinflar" algunos conflictos, opinaron hoy analistas. "Es una estrategia de distracción", dijo la politóloga Ximena Costa, de la Universidad Andina Simón Bolívar, para quien el anuncio de Morales busca que pasen a un segundo plano temas polémicos como la Asamblea Constituyente y el recorte de las rentas petroleras que reciben las regiones. Carlos Cordero, docente universitario de Ciencias Políticas y también analista, sostuvo que la propuesta del presidente es una "hábil jugada política" que permite "desinflar" las presiones en su contra que se han acumulado en las últimas semanas. Morales anunció anoche que hoy mismo enviará un proyecto de ley al Congreso nacional para que este órgano convoque "rápidamente" a un referendo para revocar su mandato y el de los nueve gobernadores del país, la mayoría opositores. En las elecciones de diciembre de 2005, Morales ganó con el 53,7 por ciento de los votos, pero en seis de los nueve departamentos del país fueron elegidos gobernadores de partidos opositores. En las elecciones para la Asamblea Constituyente, celebradas en julio del 2006, su partido consiguió un 50,7 por ciento de los votos. "Si el pueblo dice se va Evo, no tengo ningún problema, soy más demócrata. El pueblo dirá quiénes se van y quiénes se quedan para garantizar este proceso de cambio", aseveró el mandatario izquierdista durante un mensaje dirigido a la nación el miércoles. La propuesta de Morales es un "desafío político", opinó Cordero, para quien "es más deseable el debate que la política en las calles". Agregó que esa iniciativa traslada al país a un nuevo escenario electoral, en el que la ciudadanía "va a participar activamente en la solución de los conflictos", en un momento de mucha "convulsión". La actual crisis comenzó el 24 de noviembre, cuando el gubernamental Movimiento Al Socialismo (MAS) aprobó en primera instancia el proyecto de constitución de Morales, en un colegio militar de Sucre, sin la oposición y en medio de disturbios que causaron tres muertos y unos 300 heridos. Asimismo, la semana pasada, parlamentarios pro gubernamentales reformaron la ley de convocatoria de la Asamblea Constituyente para que pueda trasladar sus sesiones de Sucre a cualquier otra ciudad y aprobaron otra norma para pagar un bono de vejez con parte de las rentas petroleras que reciben las regiones. Esa sesión se llevó a cabo mientras grupos de campesinos e indígenas afines a Morales impedían que los opositores entraran al Congreso. En enero pasado, el mismo Morales anunció, también en medio de graves conflictos sociales, que el Congreso iba a debatir una ley para revocar su mandato y el de todas las autoridades, pero la norma no ha sido tratada hasta ahora. Según la politóloga Costa, realizar el referendo sobre la revocación del mandato del presidente y los nueve gobernadores sería "como pasar el rato y no tendría ningún efecto jurídico", porque la actual Constitución no contempla esa figura. Sin embargo, la propuesta de nueva Carta Magna aprobada en primera instancia por el oficialismo sí incluye la revocación del mandato de las autoridades y será ratificada la próxima semana, posiblemente en la zona del Chapare. "Al MAS le va mucho mejor en campaña que haciendo gestión", recalcó Costa al afirmar que, se haga o no el referendo, su simple anuncio va a tener un "efecto positivo" para el Gobierno, puesto que ya ha creado "tal confusión que hasta los gobernadores están contentos". "El presidente estaba acorralado. Es una salida democrática y yo, como uno de los aludidos, acepto la invitación con las condiciones que ponga el Gobierno", indicó a la prensa el gobernador del departamento de La Paz, el opositor José Luis Paredes. Por contra, su colega de la región norteña de Pando, el conservador Leopoldo Fernández, comentó a la prensa que no tiene sentido que se llame a un referendo revocatorio mientras continúen vigentes los temas que han llevado a la crisis. El prefecto de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, dijo hoy a una radio local que estaba de acuerdo con el referendo y debía ser convocado en el menor tiempo posible. Dirigentes de los principales partidos de la oposición afirmaron en las últimas horas que la propuesta de Morales "es una bomba de humo" y que, si realmente tuviera la voluntad de realizar el referendo, "ya lo hubiera hecho".