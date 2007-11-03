Autoridades inspeccionan cultivos inundados y anuncian la entrega de las primeras ayudas

El Ministerio de Agricultura adelanta este sábado un recorrido por zonas del departamento de Magdalena afectadas por las intensas lluvias que han destruido cultivos de palma, banano y algodón. La entidad anunció que entregará un auxilio de 176 mil pesos por hectárea destruida.La emergencia por las fuertes precipitaciones se extendió a zonas de Sucre, Santander en el municipio de Puerto Vilches, la zona del Bajo Cauca antioqueño y también hay serio riesgo en la región de La Mojana. En total se han destinado 15 mil millones de pesos para subsidiar.