Crece el número de damnificados por invierno en Sucre y Bolivar

Más de siete mil personas damnificadas deja hasta ahora, la creciente del río Cauca en el municipio de Achí, sur de Bolívar que destruyó viviendas y cultivos, mientras que las autoridades del departamento de Sucre informaron sobre la inundación del 50 por ciento del municipio de Guaranda.En Achí, la mayoría de estas personas afectadas están ubicadas en los corregimientos de Puerto Venecia, Playa Alta y Buenavista donde el río destruyó muros de contención y causó esta emergencia.El alcalde de Achí, Luís Padilla, dijo que hay preocupación porque los niveles del río Cauca siguen creciendo y amenazan con arrasar con nuevas viviendas y agravar la situaciónOtro de los municipios más afectados es Guaranda en Sucre, donde las autoridades reportan que más del 50 por ciento de esta población se encuentra inundada.El alcalde de Guaranda en Sucre, Heriberto Arce, manifestó que es urgente que el gobierno nacional envíe costales a la zona para reforzar los muros de contención e impedir que la fuerza de las aguas ocasiono nuevos destrozos.