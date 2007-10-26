Doce mil familias se encuentran afectadas en la Costa Caribe por la arremetida del invierno

Las lluvias han arremetido intensamente sobre 12 barrios en Cartagena, resultando afectados en un 70 por ciento por las inundaciones los sectores del Pozón, Olaya Herrera, La Boquilla y La Popa.En estos lugares, tres mil familias resultaron afectadas y 12 viviendas se vinieron al suelo. Entre tanto en el sur de Bolívar, funcionarios de la Oficina de Atención y Prevención de Desastres evalúan las situaciones de emergencia.En el departamento de Córdoba, mil 400 familias de los municipios del sur están afectadas por el desbordamiento del río San Jorge y en la zona rural de Pueblo Viejo, 500 familias están inundadas por el desbordamiento de dos quebradas.En el Magdalena los damnificados aumentaron a seis mil, según los organismos de socorro. Las situaciones más críticas se registran en la Zona Bananera y 20 barrios de Santa Marta, por el represamiento de las aguas a raíz del desbordamiento de la quebrada Bureche y del río Sevilla.Entre tanto, en el departamento de Sucre, en el municipio de Guaranda, las autoridades colocaron sacos para evitar las inundaciones como consecuencia del inminente desbordamiento del río Cauca, cuyas aguas comienzan a inundar algunas calles del municipio.