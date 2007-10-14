Brasil y Colombia empataron, Uruguay golpeó fuerte y Venezuela rompió otro mito. Este es el resumen de la jornada

Una constelación de astros 'canarinhos' eclipsada por una ordenado equipo colombiano, un conjunto argentino que vuelve a reír con los goles de un 'fenómeno' de cara triste, un once venezolano que acabó con el mito de Quito y un bloque uruguayo que vuelve a vapulear a Bolivia tiñeron la jornada inaugural de las eliminatorias del Mundial de Sudáfrica 2010. El 0-0 firmado hoy en la altitud de 2.640 metros de Bogotá entre Colombia y Brasil resultó un premio insuficiente para lo demostrado por los de Jorge Luis Pinto y en exceso, quizá, para lo ofrecido por los catorce jugadores que empleó Dunga. Los 40.000 aficionados que llegaron al estadio para ver las jugadas de lujo de Kaká, Ronaldinho Gaúcho, Robinho y compañía terminaron aplaudiendo la presentación del ex jugador del Internacional brasileño Wason Rentería, el punta del River Plate Radamel Falcao y el zaguero del Sevilla español Aquivaldo Mosquera. Los brasileños parecieron satisfechos con el empate y terminaron el partido pensando más en el reencuentro del próximo miércoles con su afición en el estadio Maracaná. Colombia jugará ese mismo día en La Paz ante una Bolivia que pagó cara su desconcentración antes del debut por culpa de una polémica negociación entre jugadores y directivos sobre el pago de premios. El verdugo de los bolivianos, como hace cuatro años, un mes y seis días, volvió a ser Uruguay el sábado, y con un idéntico 5-0 en el estadio Centenario. La contundencia que faltó tuvo Uruguay en la Copa América para eliminar a Brasil en semifinales sobró ayer para vapulear a Bolivia. Quizá el planteamiento de tres delanteros y un media punta no se repita en Asunción contra Paraguay ya que, como dice Oscar Washington Tabárez, frente a los de Gerardo 'Tata' Martino "hay muchas maneras de jugar y también de ganar", quizá por medio a cero. Si las esperanzas ofensivas de los uruguayos descansaban en el enlace Cristian 'Cebolla' Rodríguez, y los puntas Sebastián 'Loco' Abreu y Diego Forlán, la presencia del novato Luis Suárez reforzó las esperanzas de un conjunto que ahora es líder sólido. El jugador del Ajax holandés jugó sin complejos y marcó a los cuatro minutos el primer tanto de las eliminatorias, cuya primera jornada arrojó ocho goles. El centrocampista boliviano Ronald 'el Mago' García recibió la primera cartulina roja (m.41) en un fin de semana que terminó con tres expulsados y 25 amonestados. Argentina, el otro líder de la clasificación, dejó en el camino a la 'Roja' que dirige Marcelo Bielsa con dos golazos de Riguelme, que hasta el sábado cumplía tres meses sin partidos oficiales y no ha jugado un solo minuto con el Villarreal desde diciembre de 2006. Riquelme, que difícilmente sonríe, pero se las ingenia para dar felicidad a sus compatriotas, devolvió la confianza y la vida a su selección, hecho paradójico, en dos jugadas con balones muertos. A pesar de Riquelme, Chile encontró motivos para pasar el trago amargo. Por momentos los de Bielsa hicieron daño en ataque, especialmente en los primeros minutos, y ahora encontró en Arturo Vidal el líder que se esperaba hace mucho tiempo. Argentina, dirán los críticos que nunca faltan y que jamás se dan por bien servidos con las victorias, quedó debiendo más goles y fútbol vistoso, por la cantidad de figuras que acompañaron a Riquelme: léase Lionel Messi, Carlos Tevez, Sergio 'Kun' Agûero... Algo puede esperarse en la próxima visita del equipo de Alfio 'Coco' Basile a Venezuela, cuya victoria histórica sobre Ecuador por 0-1 en la altitud de Quito rompió el sábado una historia incómoda para los antecedentes de la 'vinotinto', que no había podido ganar en los ocho partidos de eliminatorias mundialistas disputados por ambas selecciones entre 1993 y 2004. En ese periodo, Ecuador obtuvo cinco victorias, cuatro en su cancha, y no encajó gol alguno. Hasta el partido del sábado Venezuela había ganado a Ecuador dos partidos y sustraído un empate. Hoy, Venezuela reverencia al defensor, José Manuel Rey, quien con un violento zapatazo de 40 metros estableció el divisor de aguas. En el otro partido que terminó sin goles, José Guillermo 'Chemo' del Solar admitió el sábado que su equipo no hizo "un buen partido" frente a Paraguay en el Estadio Monumental de Lima e incluso pudo perder por las opciones que su rival "no supo aprovechar". "Creo que tuvimos suerte ante la poca eficacia anotadora de los paraguayos, esto nos tiene que enseñar que cuando el partido está prácticamente terminado hay que cerrarlo y al final un punto es un punto, no es lo ideal, pero es eso", comentó. Para el 'Tata' Martino, "la dosis de suerte" que faltó en la capital peruana para alzarse con los tres puntos puede llegar el miércoles frente a Uruguay. El camino que conduce a las cuatro plazas directas a la fase final del próximo mundial tiene 17 etapas más y cualquier cosa puede pasar en el trayecto. Resultados de la primera jornada de las eliminatorias: Colombia, 0 - Brasil, 0 Uruguay, 5 - Bolivia, 0 (sábado) Argentina, 2 - Chile, 0 (sábado) Ecuador, 0 - Venezuela, 1 (sábado) Perú, 0 - Paraguay, 0 (sábado) Números de la jornada: . Goles anotados: 8 (1,6 por partido) . Penaltis: - . En propia puerta: - . Tarjetas amarillas: 25 (5 por partido) . Tarjetas rojas: 3 (0,6 por partido) . Mayor goleada: Uruguay, 5 - Bolivia, 0 . Mayor diferencia de goles: 5: Uruguay, 5 - Bolivia, 0 . Máximo anotador de la jornada: Juan Ramón Riquelme (Argentina), con 2 . Máximo anotador de la Copa: Juan Ramón Riquelme (Argentina), con 2.